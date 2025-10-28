|Langfristige Performance
|
28.10.2025 11:03:14
Monero: So lukrativ wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen
Am 27.10.2020 lag der Kurs von Monero bei 133,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75,05 Monero. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 549,08 USD, da sich der Wert von Monero am 27.10.2025 auf 340,42 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 155,49 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 15.11.2024 bei 141,77 USD. Am 25.05.2025 erreichte Monero sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 417,53 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
