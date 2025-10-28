Langfristige Performance 28.10.2025 11:03:14

Monero: So lukrativ wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen

Monero: So lukrativ wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen

Vor Jahren in Monero investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.10.2020 lag der Kurs von Monero bei 133,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75,05 Monero. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 549,08 USD, da sich der Wert von Monero am 27.10.2025 auf 340,42 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 155,49 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 15.11.2024 bei 141,77 USD. Am 25.05.2025 erreichte Monero sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 417,53 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1567
-0,0001
-0,01
Japanischer Yen
178,17
-0,1100
-0,06
Britische Pfund
0,8798
0,0003
0,03
Schweizer Franken
0,9276
0,0003
0,04
Hongkong-Dollar
8,9855
-0,0022
-0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen