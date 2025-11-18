Monero: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Engagement in Monero hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Monero notierte am 17.11.2020 bei 125,01 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 79,99 Monero im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 32 556,99 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.11.2025 auf 407,00 USD belief. Das entspricht einem Plus von 225,57 Prozent.

Am 27.11.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 156,14 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.11.2025 bei 420,49 USD.

Redaktion finanzen.net