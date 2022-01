Nach erfolgreichem Krypto-Jahr 2021: So könnte es für Ripple im neuen Jahr weitergehen

• Ripple mit starker Volatilität in 2021• Prozess mit der SEC dürfte wegweisend sein• Analystenprognosen unterschiedlich

0,20 US-Dollar war ein XRP-Token zum Jahresstart 2021 wert - es folgten bewegte Monate für die Kryptowährung des Ripple-Netzwerkes. Nach einem Hoch im April, als sich der Coin im Sog des gesamten Marktes für Digitalwährungen massiv verteuerte, folgten durchwachsene Monate mit teils hoher Volatilität. Auch wenn die Anlegerstimmung zum Jahresende hin zunehmend schlechter wurde, ist XRPs Bilanz für das Gesamtjahr 2021 deutlich positiv: Mit rund 0,83 US-Dollar kostete der Kryptocoin zum Jahresende über 300 Prozent mehr als zum Start des alten Jahres.

SEC-Streit im Fokus

Wie es für die Preisentwicklung des Ripple-Token im Jahr 2022 weitergeht, wird insbesondere vom Ausgang eines Streits abhängen, der den Kurs im alten Jahr bereits überschattet hatte. Die US-Börsenaufsicht SEC geht juristisch gegen das Netzwerk vor. Der Vorwurf der Börsenwächter, den diese in einer Klage im Dezember 2020 erhoben hatten: Die Kryptowährung sei ein Wertpapier, weshalb ein Verkauf von XRP durch Führungskräfte von Ripple genehmigungspflichtig gewesen sei. Ripple und dessen Management hatten stets argumentiert, dass es sich bei XRP nicht um ein Wertpapier handele und die Wertpapiergesetze daher in diesem Zusammenhang auch keine Gültigkeit hätten. Das Unternehmen verwies dabei insbesondere darauf, dass auch Bitcoin und Ethereum wie Rohstoffe gehandelt werden dürften, ohne dass hier eine Einstufung als Wertpapier vorgenommen würde. Die Börsenwächter sehen Ripple aber in einer anderen Position als konkurrierende Kryptowährungen, denn die Währung sei von Ripple kreiert und zur Finanzierung des Ripple-Geschäfts genutzt worden, was einer Unternehmensinvestition gleich käme.

Der Streit zwischen Ripple und der SEC zieht sich nun bereits seit mehr als einem Jahr hin und wird auch 2022 noch eines der großen Themen bei Ripple bleiben. Experten gehen davon aus, dass es im April zu einer Einigung kommen könnte. Auch Ripple-CEO Brad Garlinghouse hat eine ähnliche Zeitschätzung vorgenommen.

Je nach Ausgang des Streits könnte sich auch der Ripple-Kurs bewegen. Gewinnt Ripple den Gerichtsstreit, könnte dies wegweisend für den gesamten Kryptomarkt werden. Scheitern die Börsenwächter mit ihrem Ansinnen, Ripple an die Leine zu legen und zu Strafzahlungen zu verdonnern, droht der SEC ein Gesichtsverlust in Sachen Kryptoregulierung. Ripple gewinnt in einem solchen Fall unterdessen Planungssicherheit und auch bei anderen Kryptowährungen dürfte es sich als positiv erweisen, wenn sich die US-Börsenaufsicht nicht durchsetzen kann.

Zieht Ripple gegen die SEC allerdings den Kürzeren, dürfte sich dies ebenfalls in der Preisentwicklung des XRP-Token niederschlagen - allerdings alles andere als positiv. Dass die SEC nach einem Erfolg weitere Krypowährungen ins Visier nehmen dürfte, gilt dann als ausgemachte Sache.

Regulierungen als entscheidender Faktor

Auch über den individuellen Rechtsstreit mit der SEC hinaus dürften es 2022 insbesondere weitere regulatorische Maßnahmen sein, die den Kryptomarkt als Ganzes und den XRP auf Preisebene belasten könnten. Ripple ist hier der Konkurrenz aber einen Schritt voraus: Das Unternehmen hat unter seinen Kunden namhafte Finanzinstitute und Banken, die auf das Zahlungssystem von Ripple zurückgreifen.

Während Regulierungen die Kurse von Bitcoin, Ethereum & Co. deutlicher belasten dürften, verfügt das Netzwerk mit seinem Kundenstamm bereits über eine breite Marktakzeptanz und dürfte Regulierungsmaßnahmen besser aussitzen können als einige Wettbewerber.

Ripple-Kursziele variieren stark

Auch wenn die meisten Beobachter davon ausgehen, dass der XRP-Preis vom Ausgang des Prozesses mit der US-Wertpapieraufsicht abhängig ist und im besten Fall mit einem Sieg durch Ripple steigen dürfte, gibt es eine Range, in der die kommunizierten Preisziele angesiedelt sind.

Previsioni Bitcoin sieht den XRP-Token zum Jahresende 2022 bei 1,35 US-Dollar. Ebenfalls optimistisch zeigten sich zuletzt die Experten von Wallet Investor, die dem Coin einen Anstieg bis auf 1,45 US-Dollar zutrauen, in fünf Jahren könnte es ihrer Schätzung zufolge dann bis auf 3,92 US-Dollar nach oben gehen. Das Kursziel von Digital Coin Price liegt unterdessen für das neue Jahr bei 1,42 US-Dollar, 2023 erwarten sie eine Anstieg bis auf 1,62 US-Dollar, während es langfristig 2026 bis auf 2,92 US-Dollar je Coin nach oben gehen soll.



Redaktion finanzen.at