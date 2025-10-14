Wertentwicklung im Fokus 14.10.2025 11:03:20

Neo: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Neo kostete am 13.10.2024 10,37 USD. Bei einer Investition von 100 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,642 Neo. Die Investition hätte nun einen Wert von 53,71 USD, da sich der Wert von Neo am 13.10.2025 auf 5,570 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 46,29 Prozent.

Am 10.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 4,384 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 25,08 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com

