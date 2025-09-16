Rentable NEO-Investition? 16.09.2025 11:03:13

Neo: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Neo: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Neo gewesen.

Neo war gestern vor 5 Jahren 20,88 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 479,01 NEO im Depot. Die gehaltenen Neo wären am 15.09.2025 bei einem NEO-USD-Kurs von 6,528 USD 3 126,87 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,73 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Neo am 02.04.2025 bei 4,592 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 25,08 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1799
0,0033
0,28
Japanischer Yen
173,39
0,0200
0,01
Britische Pfund
0,8655
0,0003
0,04
Schweizer Franken
0,9346
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,1794
0,0267
0,29
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen schließen uneinig
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die größten Börsen Asiens präsentierten sich am Dienstag unentschlossen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen