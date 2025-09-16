Neo: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Neo gewesen.

Neo war gestern vor 5 Jahren 20,88 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 479,01 NEO im Depot. Die gehaltenen Neo wären am 15.09.2025 bei einem NEO-USD-Kurs von 6,528 USD 3 126,87 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,73 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Neo am 02.04.2025 bei 4,592 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 25,08 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net