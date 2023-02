Neues Krypto-Paket: Samsung und Ledger bringen mit NFT-Künstlern "NFT Starter Paket" an den Start

Samsung hat sich längst ins Web3 aufgemacht und bietet seinen Kunden jetzt auch ein Krypto-Paket in Zusammenarbeit mit Ledger und namhaften NFT-Künstlern an.

• Krypto-Paket: Galaxy-Smartphone und Ledger Wallet• Gratis NFT und Amazon-Gutschein als zusätzliche Anreize• Samsungs Aufbruch ins Web3

Der südkoreanische Branchenprimus Samsung geht in der Zusammenarbeit mit Ledger Hardware-Wallets einen weiteren Schritt. Bereits 2019 hatte das Unternehmen eine Blockchain-Wallet eingeführt und seit 2021 können die Galaxy-Smartphones nun mit Ledger Nano S und X verbunden werden. Nun gehen die beiden Unternehmen einen weiteren Schritt im Krypto-Universum: "Samsung und Ledger öffnen damit als Early Mover eine neue Pforte in das Blockchain-basierte, dezentrale Web3 und Metaverse", heißt es in der Pressemitteilung. Bereits existierende Samsung-Krypto-Wallets können eingebunden werden.

Anreize für den Kauf von Kryptowährungen und NFTs will Samsung mit einem Gratis-Kunstwerk der Serie "Samsung MX1 Genesis NFT" schaffen, die von den bekannten NFT-Künstlern Jaiden Stipp, Plastic Pen, Specter oder Thomas Fleck stammen. Mit dem Bundle können auch ab Februar Kunstwerke von "NFT OG" geminted werden. Nano-X-Wallets sollen den Nutzern einfachen und sicheren Zugang zu Kryptowährungen und NFTs bieten und diese per Bluetooth übertragen. Das Interface bildet die "Ledger Live App".

Zusammenarbeit zwischen Samsung und Ledger: Leichte und sichere Verbindung ins Web3

"Vom Web3 geht eine unglaubliche Faszination aus. Unser Starter-Bundle mit Ledger richtet sich an alle, die aufgeschlossen und neugierig in die inspirierende Welt von NFTs und digitaler Kunst eintauchen oder einfach mit Kryptowährungen handeln wollen", so Mario Winter, Marketing Vize-Präsident bei Samsung, in der Pressemitteilung. Die Hauptmotivation für die Zusammenarbeit sei ein leichterer und sicherer Zugang zur Welt der digitalen Kunstwerke und anderer digitaler Sammelobjekte. "Im Jahr 2023 gehört zu gutem Kundenservice, die bestmögliche Sicherheit zur Verfügung zu stellen. Für Samsung hat Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit eine ebenso hohe Bedeutung wie für Ledger. Ledger passt hervorragend zu den Smartphones von Samsung, denn mit der Ledger Live App lässt sich eine einfache und sichere Verbindung zu Web3, NFTs und Kryptocoins schaffen," sagte Ledger-CEO Ian Rogers laut Pressemitteilung.

Galaxy Unpacked-Event

Bis zum 1. Februar konnten sich auch die Nutzer in Deutschland auf der Pre-Registration-Website exklusiv bei Amazon vorab für das Bundle registrieren und erhielten dann zusätzlich einen Amazon-Gutschein im Wert von 100 Euro. Mit dem Slogan "Mach dich bereit für die Zukunft" wurde gleichzeitig für das Live-vor-Ort Galaxy Unpacked-Event am 1. Februar geworben, auf dem das neue Galaxy S23 vorgestellt wurde. Das CHIP-Testcenter bescheinigt dem neuen Samsung Galaxy S23 Ultra einen "beeindruckenden Start in das Smartphone-Jahr 2023", es triumphiere in allen Testbereichen.

Dieses soll die Samsung-Technologie auf eine neue Stufe heben und könnte in einigen technischen Eigenschaften laut t3n auch Apples iPhones übertreffen.

Samsungs Weg ins Web3

Perspektivisch soll des Weiteren die Ledger Quest-Informationsplattform intergiert werden, damit Nutzer die Echtheit ihrer NFTs verifizieren und sich weiteres Wissen rund um Digitale Assets aneignen können. Eine Zusammenarbeit mit QUALCOMM wird zudem zukünftig die Notruffunktion per Satellitenkommunikation auf Samsung-Smartphones ermöglichen.

Der südkoreanische Elektronikkonzern soll neben der Entwicklung diverser Krypto-Apps auch im Bereich der Nanochip-Entwicklung zur Kosteneffizienz des Bitcoin-Minings vorne mit dabei sein. Mithilfe dieser Chips, die in der Mining-Hardware verbaut werden sollen, könnte laut BTC-ECHO der Energieverbrauch um 45 Prozent verringert werden. Auch über eine mögliche Gründung einer neuen Kryptobörse 2023, gemeinsam mit weiteren südkoreanischen Kapitalgesellschaften, wurde in den Medien im Sommer letzten Jahres berichtet.

Redaktion finanzen.at