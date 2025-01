Noch eine Tag vor Trumps-Amtseinführung: Wie entwickelt sich der Kryptomarkt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nur noch ein Tag dauert es an, bis Donald Trump seine zweite Amtszeit antreten wird. Rückblickend ist es eine der bedeutendsten Amtseinführungen, die es jemals gab. Mit dem Launch eines eigenen Meme-Coins vor wenigen Tagen setzte er dem ganzen noch die Krone auf. Doch wie entwickeln sich die Top-Kryptowährungen am Kryptomarkt so kurz vor dem entscheidenden Tag?

Bitcoin bricht 100.000 US-Dollar und stabilisiert sich

Der Bitcoin hat es zuletzt ein weiteres Mal geschafft, die Marke von 100.000 US-Dollar zu durchbrechen. Der große Ausbruch blieb allerdings aus, vielmehr stabilisierte sich der Altcoin in den letzten Stunden bei rund 104.000 US-Dollar. Auf der Basis von einer Woche liegt der Coin damit um mehr als 10 Prozent in der Gewinnzone. Doch es könnte die Ruhe vor dem Sturm sein, denn mit der Bekanntgabe einer möglichen BTC-Reserve in den USA würde sich die Situation grundlegend ändern.

Ethereum tritt auf der Stelle bei rund 3.200 US-Dollars

In den letzten Tagen ist Ethereum wieder in seine alten Verhaltensmuster zurückgefallen, denn der Altcoin zeigt kaum Bewegung. Während der Bitcoin in den letzten sieben Tagen mehr als 10 Prozent an Wert gewonnen hat, steht Ethereum im gleichen Zeitraum mit 0,3 Prozent im Minus. Die verhaltene Performance ist insbesondere auf die geringe Nachfrage nach ETH-Spot-ETFs zurückzuführen. Dabei gilt es anzufügen, dass Ethereum immer mehr Abstand zu Ripple verliert.

Ripple mit erneutem Ausbruch und Stabilisierung

Ripple gilt als einer der großen Gewinner in den letzten Wochen, stabilisiert derzeit allerdings ebenfalls seinen Kurs von rund 3,10 US-Dollar. Trotz dessen steht der XRP-Token noch immer mit mehr als 50 Prozent im Plus, bemessen seit Beginn des Jahres. Die Anhänger von Ripple haben insbesondere mit Blick auf die Amtszeit von Donald Trump große Hoffnung, dass einerseits der Rechtsstreit mit der SEC ein schnelles Ende finden und ein XRP-Spot-ETF schnell zugelassen wird.

Solana legt 45 Prozent in 2025 zu

Auch Solana gehört zu den großen Gewinnern aus diesem Jahr. Seit Jahresbeginn hat der Altcoin rund 45 Prozent im Kurs zulegen können und liegt damit nur knapp hinter Ripple zurück. Bemerkenswert ist, dass alleine innerhalb der vergangenen 24 Stunden eine Performance von fast 16 Prozent zu Buche steht. Der Grund dafür ist, dass Gerüchte darauf hinweisen, dass auch Solana von einer staatlichen Reserve in den USA profitieren könnte, wie sie aller Voraussicht nach beim Bitcoin in Planung ist.

Dogecoin verliert deutlich in den letzten Stunden

Während die meisten Kryptowährungen kurz vor der Amtseinführung deutlich an Wert gewonnen haben, geht es für den Dogecoin in genau die entgegengesetzte Richtung. In den letzten 24 Stunden hat der beliebte Meme-Coin knapp über sechs Prozent seines Kurswertes verloren, Tendenz steigend. Damit liegen die Kursgewinne seit Beginn des Jahres noch bei 18 Prozent. Ein Grund dafür ist, dass derzeit viel Meme-Kapital in den neuen Meme-Coin von Donald Trump fließt, der mittlerweile Platz 16 mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 16 Milliarden US-Dollar erreicht hat.

Flockerz: Die Alternative zum Trump-Coin

Nicht nur die klassischen Altcoins bieten sich für einen Kauf zum aktuellen Zeitpunkt an. Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen, die sich bestens anbieten. Ein Beispiel dafür ist der brandneue Meme-Coin namens Flockerz, der gegenwärtig noch nicht einmal am Kryptomarkt gelistet ist. Doch bereits jetzt zeigt sich schon, dass das Meme-Projekt bestens in der Kryptoszene ankommt, denn innerhalb von nur kürzester Zeit konnten mehr als 10,7 Millionen US-Dollar eingeworben werden. Dabei gilt es anzufügen, dass das Tempo zunehmend ansteigt, was gleichzeitig das Potenzial von Flockerz verdeutlicht.

Das Meme-Projekt setzt auf den Vote-to-Earn-Mechanismus und geht damit einen vollkommen neuen Weg in der Kryptoszene. In den meisten Fällen dominieren einige wenige Akteure den Markt, doch mit Flockerz steht eindeutig die Gemeinschaft im Vordergrund. Die Community wird beispielsweise unmittelbar in den Entscheidungsprozess für die künftige Entwicklung von Flockerz eingebunden. Darüber hinaus steht ein amüsanter blauer Vogel im Mittelpunkt, der die geballte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Abgerundet wird das innovative Meme-Projekt durch ein eigenes Staking-Programm, welches eine prognostizierte Rendite von 263 Prozent pro Jahr einbringt.

