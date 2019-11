Novogratz warnt: Chinesen übernehmen Führung im Kryptomarkt

• China öffnet sich für Kryptomarkt• Staatliche Cyberwährung kommt immer näher• USA droht abgehängt zu werden

Der US-Dollar ist derzeit unangefochten die Weltleitwährung, da er international am häufigsten als Transaktionswährung und Reservewährung genutzt wird. So werden beispielsweise Gold und Rohöl weltweit in der US-Währung gehandelt.

Doch China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat sich zum Ziel gesetzt, dass die eigene Landeswährung den US-Dollar als bedeutendste Währung ablöst. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Markteinführung einer digitalen chinesischen Währung.

Die chinesische Zentralbank PBoC beabsichtigt eine umfassende Digitalisierung der chinesischen Währung. Langfristig soll der Yuan sogar durch die neue, auf der Blockchain basierenden Kryptowährung "Digitial Currency Electronic Payment" (DCEP) ersetzt werden.

Medienberichten zufolge könnte sie bereits in diesem Jahr herausgegeben werden. Damit wäre China das erste Land mit eigener Digitalwährung.

Und der Plan der Chinesen könnte durchaus Erfolg haben, glaubt Mike Novogratz. Wie der Gründer und Hedgefondsmanager von Galaxy Digital in einem Tweet erklärte, laufen die USA nämlich Gefahr, im Kryptosektor in einen Rückstand zu geraten. Sogar der Status der Reservewährung könnte verloren gehen, warnt er:

"Und wenn wir nicht in eine digitale Welt übergehen, wird sich das ändern. Wir sind beim Krypto-Dollar weit im Rückstand. China kommt. Und es kommt schnell. Im Bereich Fintech sind sie uns bereits weit voraus. Ihr Präsident hat gerade erst seine Unterstützung für alles, was mit der Blockchain zusammenhängt, bekundet. Wir riskieren, unseren Reservestatus zu verlieren", twitterte Mike Novogratz.

