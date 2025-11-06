Polkadot: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Bei einem frühen Engagement in Polkadot hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Polkadot wurde gestern vor 1 Jahr bei 3,858 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in DOT investiert worden wären, hätte man nun 25,92 Polkadot im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,31 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.11.2025 auf 2,674 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -30,69 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.11.2025 bei 2,516 USD. Bei 10,72 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net