Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gewesen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,024436 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 409 224,41 POL im Portfolio. Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0,2482 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101 567,48 USD wert. Damit wäre die Investition 915,67 Prozent mehr wert.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net