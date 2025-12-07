Investition unter der Lupe 07.12.2025 19:43:13

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Engagement verlieren können.

Gestern vor 3 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,9175 USD. Bei einer POL-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 089,95 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Mit dem POL-USD-Kurs vom 06.12.2025 gerechnet (0,1230 USD), wäre das Investment nun 134,08 USD wert. Damit wäre das Investment um 86,59 Prozent gesunken.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.12.2025 bei 0,1199 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 08.12.2024 bei 0,7052 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

