Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Engagement verlieren können.

Vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,3697 USD. Bei einer Investition von 100 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 270,46 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert eines Coins am 18.10.2025 auf 0,1892 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,18 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 48,82 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0,1668 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net