|POL-Investment
|
19.10.2025 19:43:13
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,3697 USD. Bei einer Investition von 100 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 270,46 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert eines Coins am 18.10.2025 auf 0,1892 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,18 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 48,82 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0,1668 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,7155 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1657
|
-0,0033
|
|
-0,28
|Japanischer Yen
|
175,59
|
-0,2600
|
|
-0,15
|Britische Pfund
|
0,8676
|
-0,0024
|
|
-0,27
|Schweizer Franken
|
0,9248
|
-0,0020
|
|
-0,22
|Hongkong-Dollar
|
9,0706
|
-0,0121
|
|
-0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen schließen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen zeigten sich fester. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich deutlich leichter ins Wochenende.