Powell sorgt für Aufbruchstimmung – Kommt es zum Bullrun?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mit Spannung waren am vergangenen Freitag die Augen auf Jerome Powell gerichtet, der zuletzt dafür bekannt war, mit seinen Reden Milliarden an US-Dollar in Luft aufgehen zu lassen. Doch diesmal war alles anders, denn nach seiner Rede ging es für eine Vielzahl an Vermögenswerten, darunter auch Kryptowährungen, deutlich bergauf. Ist damit das Tal überwunden und kommt es jetzt zum Bullrun? Alle Einzelheiten dazu finden sich in diesem Beitrag.

Jetzt den Presale von PEPE Unchained entdecken

Powell sorgt für Aufbruchsstimmung

Jerome Powell gilt in seiner Funktion als Vorsitzender der US-Zentralbank Fed als wichtigster Taktgeber an den internationalen Finanzmärkten, entsprechend haben seine Worte Gewicht. In den letzten Monaten fielen seine Aussagen allerdings in den meisten Fällen nicht positiv aus, zumindest aus der Sicht der Kryptoszene. Während die EZB in Europa eine erste Zinssenkung durchführte, hielt Powell knadenkos an seinem Kurs fest.

Doch in seiner letzten Rede überraschte Powell, denn er hat bekanntgegeben, dass es nun Zeit ist, in eine neue Phase überzugehen: die Phase der Zinssenkungen. In Hinblick auf den kommenden September kündigte Powell eine erste Zinssenkung in den USA an, die ganz nach dem Geschmack der Anleger am Kryptomarkt war. In nur wenigen Stunden gewannen die meisten Kryptowährungen, allen vorran der Bitcoin deutlich an Wert. Die Hoffnung ist an dieser Stelle groß, dass nun ein Bullrun bevorsteht.

Kryptowährungen mit deutlichen Kursgewinnen

Blickt man auf den Bitcoin, dann ging es am Freitag mit einem deutlichen Impuls in Richtung Norden. Auf der Basis von fünf Tagen liegt der Bitcoin damit bei einem Zugewinn von rund 7 Prozent, Tendenz steigend. Daran schließt sich unmittelbar Ethereum an, mit einem Kursplus von 5 Prozent. Solana sticht unter den Altcoins leicht hervor, mit Kursgewinnen von knapp über 10 Prozent. Doch reicht das für eine Trendumkehr aus und erleben wir jetzt einen Bullrun?

Entdecke die Layer 2 Blockchain von PEPE Unchaiend

Bullrun oder nur kurzzeitige Kursgewinne?

Eines ist klar, die Fed wird ihre Leitzinsen das erste Mal nach der historischen Zinserhöhungsphase aus den letzten zwei Jahren im September leicht absenken. Doch die Inflation liegt noch immer nicht nachhaltig unterhalb der Zielmarke von zwei Prozent. Auch die EZB hat eine solche Zielmarke von zwei Prozent, analog zu einer Vielzahl an weiteren Zentralbanken. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Niedrigzinsphase, wie sie über viele Jahre anhielt, noch in weiterer Ferne steht. Die Chancen sind allerdings hoch, dass nach dem ersten Zinsschritt im kommenden September noch eins bis zwei weitere in diesem Jahr folgen könnten.

Die beiden Zentralbanken Fed und EZB sind jedoch nicht die einzigsten Taktgeber am Markt. Neben den Leitzinsen steht die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC im Fokus der Kryptoszene. Nachdem bereits ein Ethereum-Spot-ETF und ein Bitcoin-Spot-ETF zugelassen wurde, in diesem Jahr, reißen die Gerüchte rund um einen Solana-Spot-ETF nicht ab. Die offiziellen Fristen zur Genehmigung laufen in dem Zusammenhang im kommenden Frühjahr ab. Kommt es zur Zulassung, dann wird der Kryptomarkt aller Voraussicht nach davon deutlich profitieren können. Darüber hinaus könnte der Wahlkampf ebenfalls einen deutlichen Einfluss nehmen, sowohl positiv als auch negativ. Über einen neuen Bullrun zu urteilen, ist es daher noch zu früh.

PEPE Unchained knackt 10 Millionen US-Dollar

Während es für den Kryptomarkt bergauf ging, hat der noch im Presale befindliche Meme-Projekt namens PEPE-Unchained die Marke von 10 Millionen US-Dollar erfolgt geknackt. Damit ist der Presale allerdings noch nicht abgeschlossen, sprich es bleibt die Chance offen, den Meme-Coin $PEPUim Vorverkauf zu erwerben, bis die erste Leistung an einer dezentralen Kryptobörse erfolgt. Bis dahin wird der Preis allerdings noch mehrmals in regelmäßigen Abständen ansteigen. Doch woran liegt es eigentlich, dass der Coin derart beliebt bei seiner Community ist?

Ein Grund dafür ist augenscheinlich die Meme-Figur PEPE, die in den letzten Monaten eine breite Community hinter sich aufbauen konnte. Neben der Meme-Figur PEPE ist es der Mehrwert, der sich hinter dem Projekt verbirgt. Das Projektteam hat geplant, ein eigenes Krypto-Ökosystem ins Leben zu rufen, welches sich aktuell in der Entwicklung befindet. Der Launch ist im gleichen Zuge mit dem Listing an der Kryptobörse angedacht. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Coins in ein Staking-Programm zu investieren, um diese sukzessive zu vermehren.

Hier geht’s zur Website von Pepe Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.