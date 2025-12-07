|
07.12.2025 04:30:00
Prediction: Bitcoin Will Hit $130,000 in 2026
Many investors now treat Bitcoin (CRYPTO: BTC) as a kind of digital cousin to gold, considering its fixed supply and its halving schedule. But with its price little changed this year despite breaching all-time highs on multiple occasions, and with gold's price exploding upward without pause, it's pretty obvious that there are quite a few meaningful differences between those two assets.Nonetheless, I predict that sometime in 2026, Bitcoin's price will reach or surpass $130,000 as a result of a few factors that might also drive investors to buy more gold. Here's what I think will happen and why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1641
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
180,79
|
0,2400
|
|
0,13
|Britische Pfund
|
0,8732
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Schweizer Franken
|
0,9368
|
0,0013
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,0594
|
-0,0029
|
|
-0,03
