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27.03.2026 15:49:32
Prediction: Ethereum Will Outperform Bitcoin Over the Next 3 Years
Bitcoin (CRYPTO: BTC) and Ether (CRYPTO: ETH), the native token of the Ethereum blockchain, are the world's two most valuable cryptocurrencies. They're both considered "blue chip" tokens with more staying power than the smaller altcoins and meme coins.Over the past three years, Bitcoin's price has risen 145%, while Ether's has increased only 16%. But over the next three years, Ether could have a shot at outperforming Bitcoin again.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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