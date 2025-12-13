Rohstoffalarm 13.12.2025 03:44:20

Rekord-Goldfund in China - und was das für Bitcoin-Anleger bedeutet

Rekord-Goldfund in China - und was das für Bitcoin-Anleger bedeutet

China meldet den größten Goldfund seiner Geschichte. Während der Fund aufmerksam verfolgt wird, zieht man in der Krypto-Szene einen neuen Vergleichspunkt zum begrenzten Bitcoin-Angebot.

• China hat in der Provinz Liaoning rund 1.444 Tonnen Gold entdeckt
• Es ist der größte Goldfund des Landes seit Gründung der Volksrepublik 1949
• Der Marktwert wird auf über 160 Milliarden Euro geschätzt

Der größte Goldfund seit Gründung der Volksrepublik

Chinas Ministerium für natürliche Ressourcen hat die Entdeckung des Dadonggou-Vorkommens in der Provinz Liaoning bestätigt, wie Euronews berichtet. Es handelt sich um den größten einzelnen Goldfund des Landes seit der Gründung der Volksrepublik 1949. Das Vorkommen enthält schätzungsweise 2,586 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,56 Gramm pro Tonne, was insgesamt rund 1.444 Tonnen Gold entspricht.

Das staatliche Unternehmen Liaoning Geological and Mining Group hat die Exploration mit fast 1.000 Technikern und Arbeitern in nur 15 Monaten abgeschlossen - ein ungewöhnlich kurzer Zeitraum für ein Vorkommen dieser Größe. Die genaue Lage des Fundorts wurde nicht bekannt gegeben, was Spekulationen über strategische Überlegungen hinter der eingeschränkten Offenlegung ausgelöst hat.

Begrenzte kurzfristige Auswirkungen auf den Goldpreis

Trotz der enormen Dimension des Fundes dürften die kurzfristigen Auswirkungen auf den Goldpreis überschaubar bleiben. Wie BTC-ECHO erläutert, muss das Edelmetall erst noch abgebaut werden - zwischen Entdeckung und laufender Produktion liegen im Rohstoffsektor typischerweise viele Jahre. Selbst in China, wo der Staat den Aufbau eines Gold-Clusters in der Region vorantreibt, handelt es sich um ein mittel- bis langfristiges Projekt.

Zudem relativiert sich die Größenordnung laut BTC-ECHO im Kontext des globalen Goldmarkts: Bislang wurden weltweit über 216.000 Tonnen Gold gefördert, die jährliche Minenproduktion liegt bei rund 3.600 bis 3.700 Tonnen - der Fund entspricht damit deutlich weniger als einem Prozent des gesamten überirdischen Bestands. Der Goldpreis dürfte daher weiterhin stärker auf Realzinsen, Zentralbanknachfrage und geopolitische Risiken reagieren als auf den minimal erhöhten Bestand.

Physische versus programmierte Knappheit: Das Bitcoin-Argument

Für Bitcoin-Befürworter veranschaulicht der Fund dennoch einen fundamentalen Unterschied zwischen den beiden Anlageklassen. Wie BTC-ECHO betont, könnte der Goldkurs durch massive Funde oder technologische Fortschritte in der Gewinnung langfristig gedrückt werden - zudem verstärken höhere Preise die Anreize für den Goldabbau.

Bei Bitcoin hingegen ist der Angebotsmechanismus von vornherein festgeschrieben: Das Protokoll begrenzt die maximale Menge auf 21 Millionen BTC, der Emissionspfad ist durch die regelmäßigen Halvings festgelegt und für alle transparent einsehbar. Neue Bitcoin entstehen ausschließlich durch Mining im Rahmen dieser Regeln. Allerdings ist auch Bitcoin nicht ohne Risiken - so wird etwa diskutiert, ob im Zuge des sogenannten Security Budget Problems die Obergrenze von 21 Millionen BTC langfristig angepasst werden könnte. Welche Anlageklasse sich letztlich als robuster erweist, bleibt abzuwarten.

D. Maier / Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Vom Rekordhoch in die Korrektur - Was historische Bitcoin-Zyklen jetzt offenbaren
Heraeus sieht neues Gold-Rekordhoch in 2026
VanEck-Chef alarmiert: Wie Quantencomputer Bitcoin bedrohen könnten
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Pics-xl / Shutterstock.com,Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1737
-0,0002
-0,02
Japanischer Yen
182,997
0,3870
0,21
Britische Pfund
0,878
0,0014
0,15
Schweizer Franken
0,9336
0,0006
0,07
Hongkong-Dollar
9,1396
0,0042
0,05
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:35 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen