Ripple Kurs Prognose: kommt es zum Ausbruch oder doch zum Absturz?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen und Wochen ging es rund um Ripple turbulent zur Sache, geprägt von deutlichen Kursgewinnen und -Verlusten. Doch wie könnte sich Ripple nun in den kommenden Tagen entwickeln, kommt es wirklich zum entstehenden Ausbruch oder geht es möglicherweise in die entgegengesetzte Richtung? In diesem Beitrag haben wir die Situation rund um den XRP-Token tiefgreifend analysiert und haben die entsprechenden Antworten auf diese Fragen parat.

Jetzt Bitcoin Hyper näher entdecken!

Ripple mit Kurs Turbulenzen: Blick auf die aktuelle Entwicklung

Wirft man einen Blick auf die aktuelle Entwicklung von Ripple, dann ist deutlich zu erkennen, dass der Altcoin einige Verluste hinnehmen musste. Noch vor kurzem wurde Ripple zu einem Preis von mehr als 3 US-Dollar gehandelt. Mittlerweile wird nur noch ein Preis von rund 2,60 US-Dollar aufgerufen, was das Ausmaß verdeutlicht. Blickt man in diesem Zusammenhang auf die Entwicklung der vergangenen 30 Tage zurück, dann steht ein Kursverlust von ca. 15 Prozent zu Buche. Direkt daran fügt sich ein Kursgewinn von rund 9,5 Prozent an, was wiederum die derzeitige Erholung verdeutlicht.

Mit solch einer Entwicklung steht der XRP-Token keineswegs alleine da, denn auch eine Vielzahl anderer Altcoins und Kryptowährungen haben in den letzten Tagen mit deutlichen Kursschwankungen zu kämpfen gehabt. Ein Beispiel dafür ist der Altcoin Solana, mit einem Kursverlust von rund 11 Prozent in 30 Tagen, sowie einem Kursgewinn von 6,1 Prozent in den letzten 7 Tagen. Der Dogecoin fügt sich an dieser Stelle mit einem Verlust im Preis von mehr als 20 Prozent an, während in der letzten Woche eine Erholung von rund 7 Prozent aufwies. Eine Vielzahl von weiteren Kryptowährungen könnte in diesem Zusammenhang nahtlos angefügt werden.

Die Gründe für die deutlichen Turbulenzen grob im Überblick

Für die deutlichen Turbulenzen in den letzten Tagen und Wochen ist in erster Linie der US-Präsident Donald Trump verantwortlich. Mit der Drohung, die Importzölle gegenüber China auf 100 Prozent zu erhöhen, sorgte für eine regelrechte Panik an den Finanzmärkten und damit auch am Krypto Markt und somit auch bei Ripple. Großinvestoren und genauso auch die kleineren Anleger zogen sich in Fülle aus dem Markt zurück. Entsprechend schnell hat die Dynamik abgenommen und faktisch eine Kettenreaktion ausgelöst. Doch auf der anderen Seite nutzen einige die Chance, für sich neu in den Markt zu investieren, bzw. den vorhandenen Bestand an XRP-Tokens aufzustocken.

Mit nur wenigen Klicks in $HYPER investieren!

Wie geht es für Ripple weiter: Kommt es zum Ausbruch oder zu weiteren zahlreichen Verlusten?

Die große Frage an dieser Stelle ist, ob rund um Ripple weitere Kursverluste in den kommenden Tagen und Wochen zu erwarten sind oder ob es genau in die entgegengesetzte Richtung geht. Zahlreiche Experten sehen in diesem Zusammenhang eine große Chance, dass die noch ausstehende Zulassung eines ersten XRP-Soot-ETFs in den USA einen Bullrun zur Folge haben könnte. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die vielversprechende technologische Basis langfristig für eine deutlich steigende Nachfrage sorgen wird. Der aktuelle Zeitpunkt könnte sich somit als äußerst lohnend für ein strategisches Investment in Ripple erweisen.

Bitcoin Hyper knackt 24 Milliarden US-Dollar!

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,2 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

Hier geht’s zur Website von Bitcoin Hyper!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.