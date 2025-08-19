|Krypto-Investition im Fokus
Ripple: So hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt
Gestern vor 5 Jahren wurde Ripple bei 0,3031 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in XRP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 329,92 Ripple. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 010,38 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.08.2025 auf 3,062 USD belief. Mit einer Performance von +910,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.10.2024 erreicht und liegt bei 0,4998 USD. Am 21.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.
