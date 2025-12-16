Entwicklung unter der Lupe 16.12.2025 11:03:13

Ripple: So lohnend wäre eine Investition von vor 10 Jahren gewesen

Ripple: So lohnend wäre eine Investition von vor 10 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Ripple verdienen können.

Ripple kostete gestern vor 10 Jahren 0,006032 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XRP investiert hätte, hätte er nun 1 657 695,77 Ripple im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 144 521,30 USD, da Ripple am 15.12.2025 1,897 USD wert war. Das entspricht einer Zunahme von 31 345,21 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,791 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 3,557 USD erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1754
0,0001
0,01
Japanischer Yen
182,048
-0,4020
-0,22
Britische Pfund
0,8762
-0,0025
-0,28
Schweizer Franken
0,9359
0,0003
0,03
Hongkong-Dollar
9,1434
-0,0022
-0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen