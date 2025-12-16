Ripple: So lohnend wäre eine Investition von vor 10 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Ripple verdienen können.

Ripple kostete gestern vor 10 Jahren 0,006032 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XRP investiert hätte, hätte er nun 1 657 695,77 Ripple im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 144 521,30 USD, da Ripple am 15.12.2025 1,897 USD wert war. Das entspricht einer Zunahme von 31 345,21 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,791 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 3,557 USD erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net