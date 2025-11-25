Ripple: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ripple-Einstieg gewesen.

Ripple notierte gestern vor 1 Jahr bei 1,433 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XRPinvestiert, wäre er nun im Besitz von 6 976,09 Ripple. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 502,28 USD, da Ripple am 24.11.2025 2,222 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Performance von +55,02 Prozent.

Am 26.11.2024 fiel XRP auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,401 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net