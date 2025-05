Rückschlag als Chance? Marktexperte glaubt an massives Kurspotenzial für Bitcoin

• Bitcoin von Marktturbulenzen nach unten gezogen• Arthur Hayes sieht ähnliche Situation wie im dritten Quartal 2022• Bitcoin dürfte von steigender Liquidität profitieren

Die Ur-Cyberdevise Bitcoin hat in diesem Jahr bereits eine regelrechte Kursachterbahn erlebt. So stellte die Kryptowährung am 20. Januar - dem Tag der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump - bei 109.114,88 US-Dollar ein neues Rekordhoch auf. Von diesem hat sich die Cyberdevise mittlerweile jedoch wieder rund 13 Prozent entfernt und notierte zuletzt nur noch bei rund 94.961,31 US-Dollar (Stand ist der Tagesverlauf des 29. April 2025).

Ironischerweise ist auch hier Trump für den kräftigen Kursrückgang mit verantwortlich. So hatte die erratische Zollpolitik der Trump-Regierung in den letzten Wochen immer wieder heftige Marktturbulenzen ausgelöst, denen auch der Bitcoin zum Opfer fiel. Nachdem es jüngst Entspannungssignale im Zollkrieg gab, konnte die Kryptowährung jedoch zeitweise wieder auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten steigen.

BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes optimistisch

Der Kursrückgang könnte sich jedoch auch als günstige Einstiegsgelegenheit erweisen, meint BitMEX-Mitgründer und Maelstrom-Manager Arthur Hayes, wie er in einem Blogeintrag auf der BitMEX-Seite schreibt. Seiner Meinung nach dürfte der Bitcoin wegen des Zollchaos und der daraus resultierenden Folgen bis auf 200.000 US-Dollar steigen, weshalb das aktuelle Preisniveau die letzte Möglichkeit sein könnte, Bitcoin zu einem Preis von weniger als 100.000 US-Dollar zu erwerben.

Lawine absichtlich ausgelöst

So vergleicht Hayes den von Trump ausgerufenen "Liberation Day" am 2. April mit dem kontrollierten Auslösen einer Lawine an einem lawinengefährdeten Hang, um die Stabilität des Hangs zu testen und je nach Ergebnis den Hang dann sicher herunterzufahren oder sich aus dem Staub zu machen. "Es geht um den Versuch, das Worst-Case-Szenario auf der Grundlage der aktuellen Bedingungen zu quantifizieren und entsprechend zu handeln", erklärt Hayes.

Die aggressive Zollpolitik löste einen Schock an den Finanzmärkten aus, der zu großen Einbußen an den Aktienmärkten und Anleihemärkten führte. So nahm die Volatilität am US-Anleihemarkt sprunghaft zu, wie am MOVE-Index abzulesen ist. Dies wiederum führte dazu, dass Hedgefonds zur Liquidierung gezwungen wurden, wodurch strukturelle Risiken sichtbar wurden.

Anleiherückkauf für mehr Liquidität

Um die Liquidität zu sichern und einen Kollaps des Finanzsystems zu verhindern, setzt US-Finanzminister Scott Bessent auf Rückkäufe alter Staatsanleihen durch das Ausgeben neuer Staatsanleihen, um auf diese Weise RV- Fonds zu stabilisieren. Auf diese Weise wird indirekt neue Dollar-Liquidität geschaffen, ohne dass direkt mehr Geld gedruckt werden muss.

Zu einer ähnlichen Situation kam es bereits in dritten Quartal 2022 als der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX und der Betrugsfall rund um Sam Bankman-Fried einen ähnlichen Schock des Finanzsystems nach sich zog. Denn auch hier hatte Bessents Vorgängerin Janet Yellen auf die Ausgabe von mehr Staatsanleihen gesetzt, um das Reverse Repo-Programm der US-Notenbank Fed zu entleeren.

Bitcoin könnte fast 200.000 US-Dollar erreichen

Auch hier hatte der Bitcoin nach dem FTX-Zusammenbruch einen kräftigen Rückgang erlitten, anschließend von der Liquidität am Markt profitiert, was ihn langfristig in neue Höhen katapultierte. So geht Hayes davon aus, dass der Bitcoin sein Tief im Bullenzyklus des zweiten Quartals 2025 bereits erreicht hätte und nun ein neuer Höhenlauf bevorstehe: "Sobald der Bitcoin das bisherige Allzeithoch von 110.000 US-Dollar durchbricht, wird er wahrscheinlich ansteigen und seine Dominanz weiter ausbauen Es könnte es fast bis 200.000 US-Dollar schaffen.", so Hayes dem Artikel. Dies dürfte auch kleiner Coins antreiben, sobald Anleger versuchen mit ihren Gewinnen nach neuen Anlagemöglichkeiten suchen.

Um Hinweise auf die weitere Entwicklung erlangen zu können, sollten Krypto-Enthusiasten auf neue, wichtige Daten zu US-Staatsverschuldung im Mai warten, da diese den Markt erneut bewegen könnten. Denn sollte es zu weiter steigenden Defiziten kommen, was angesichts der aktuellen Situation nicht unwahrscheinlich ist, sollte auch die Liquidität nochmals weiter steigen und der Bitcoin dementsprechend profitieren.

Bitcoin - das digitale Gold

Wenig überraschend ist Hayes daher bullish gestimmt: "Wie Sie sehen können, bin ich sehr optimistisch. Bei Maelstrom haben wir unser Krypto-Engagement voll ausgeschöpft. […] Der Coin, der in der größten Menge gekauft wurde, war Bitcoin, während des Rückgangs von 110.000 $ auf 74.500 $. […] Jetzt, da die Weltgemeinschaft glaubt, dass Trump ein Verrückter ist, der grob und brutal die Zollwaffe schwingt, sucht jeder Anleger mit US-Aktien und -Anleihen nach etwas, dessen Wert gegen das Establishment gerichtet ist. Physisch gesehen ist das Gold. In digitaler Form ist das Bitcoin."

Es bleibt abzuwarten, ob Hayes mit seiner Einschätzung Recht behält.

Redaktion finanzen.at