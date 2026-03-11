|
11.03.2026 02:25:23
Schonfeld Strategic Advisors Trims ETHA Stake as Ethereum ETFs Expand Regulated Access to Ether
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Schonfeld Strategic Advisors LLC reduced its position in iShares Ethereum Trust ETF (NASDAQ:ETHA) by 3,437,760 shares. The quarter-end value of the stake decreased by $174.38 million, a figure that incorporates both trading activity and market price changes.After this sale, the fund’s ETHA position now represents 0.72% of its 13F reportable AUM.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1574
|
-0,0032
|
|
-0,27
|Japanischer Yen
|
183,8425
|
0,2825
|
|
0,15
|Britische Pfund
|
0,863
|
-0,0024
|
|
-0,27
|Schweizer Franken
|
0,9023
|
-0,0015
|
|
-0,16
|Hongkong-Dollar
|
9,0576
|
-0,0211
|
|
-0,23
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.