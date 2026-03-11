11.03.2026 02:25:23

Schonfeld Strategic Advisors Trims ETHA Stake as Ethereum ETFs Expand Regulated Access to Ether

According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Schonfeld Strategic Advisors LLC reduced its position in iShares Ethereum Trust ETF (NASDAQ:ETHA) by 3,437,760 shares. The quarter-end value of the stake decreased by $174.38 million, a figure that incorporates both trading activity and market price changes.After this sale, the fund’s ETHA position now represents 0.72% of its 13F reportable AUM.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
