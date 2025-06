Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Über mehrere Jahre, quasi schon seit Anfang der Krypto-Geschichte, hat sich die SEC immer mehr zum Gegenspieler für Kryptowährungen entwickelt. Der jahrelang andauernde Rechtsstreit mit Ripple Labs war zuletzt das Aushängeschild für das schwierige Verhältnis. Doch nun ändert sich alles, was auch in Sachen Regulierung zunehmend zu erkennen ist. Das Stichwort lautet an dieser Stelle: Regulierungsabbau. Doch was steckt konkret dahinter?

Mit nur einem Klick zum beliebten Vorverkauf von Solaxy

SEC ändert Rahmenbedingungen für Kryptowährungen

Wie sich bereits schon im US-Wahlkampf und spätestens mit dem Rücktritt von Gary Gensler abgezeichnet hatte, wird die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ihren Kurs ändern und hat den Kurswechsel bereits eingeschlagen. Das beste Zeichen dafür ist, dass der Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der SEC durch einen Vergleich enden soll, was derzeit nur noch durch die Justiz verhindert wird. Solch ein Schritt wäre mit Gary Gensler als Vorsitzender der SEC kaum denkbar gewesen. Damit aber nicht genug.

Wie kürzlich bekannt wurde, hat die SEC zahlreiche Regelungen abgeschafft, die unter der Biden-Regierung in den letzten Jahren entstanden sind. Ein Beispiel dafür ist die Regel 3b-16, welche dafür gesorgt hat, dass die Verwahrung und Beratung in Sachen Kryptowährungen ein strenges Level erreicht hat, was dem von börsengehandelten Anlageprodukten gleichkommt. Für den Kryptomarkt hat diese Veränderung zu einem deutlichen Einbruch der Dynamik gesorgt und nochmals den Einstieg scharfen Kurs gegenüber dem Krypromarkt verdeutlicht. Doch was bedeutet das für die Zukunft von Kryptowährungen?

Deregulierung sorgt für langfristigen Kursanstieg

Mit dem Abbau der Regulierungen rund um Kryptowährungen wird es langfristig aller Voraussicht nach zu einem deutlichen Anstieg der Kurse am Kryptomarkt kommen, die Blicke sind hierbei insbesondere aus dem Bereich der Spot-ETFs gerichtet. Die Auflage von Spot-ETFs für weitere Altcoins wie Ripple, Solana und auch dem Dogecoin werden mit jedem verstrichen Tagen realistischer. Diese Ansicht vertritt auch der ETF-Analyst von Bloomberg, Eric Balchunas. Er geht davon aus, dass die SEC bald zahlreiche Krypto-Spot-ETFs zulassen wird.

Kommt es zur Auflage, dann ist mit einem deutlichen Anstieg der Kurse der betroffenen Kryptowährungen zu rechnen, was auch aller Voraussicht nach Auswirkungen auf den übrigen Krypromarkt haben wird. Langfristig betrachtet werden genau diese Spot-ETFs dafür sorgen, dass Kapital vom traditionellen Finanzmarkt in den Krypromarkt fließt, wie bereits an Bitcoin und Ethereum bestens zu erkennen ist. Doch ist der aktuelle Zeitpunkt damit zum Einstieg in den Krypromarkt geeignet?

Hier gehts zur Website von Solaxy

Jetzt in den Krypromarkt investieren?

Auch wenn nicht feststeht, welche Kryptowährung Spot-ETFs erhält und wann konkret eine Auflage bevorsteht, ist der aktuelle Zeitpunkt als äußerst lukrativ einzustufen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang allerdings ein langfristiger Anlagehorizont, da es insbesondere kurzfristig zu weiteren Schwankungen im Kurs kommen kann. Verantwortlich dafür ist aktuell der Konflikt im Nahen Osten, der immer ein größeres Ausmaß annimmt. Kommt es zu einer Eskalation des Konfliktes, dann könnte es für Bitcoin, Ethereum, Rolle und Co. nochmals deutlich abwärtsgehen.

Solaxy: Noch ein Tag bis zum Ausverkauf

Ein derzeit sehr beliebter und zugleich neuer Coin ist der sogenannte Solaxy-Token und stellt damit eine willkommene Alternative zu Solaxy, Bitcoin, Ripple und Co. dar. Bereits in den letzten Monaten hat sich die Beliebtheit der Layer-2-Technologie gezeigt und damit Ethereum auf ein neues Niveau gehoben. Ethereum wurde damit wieder zu einem echten Konkurrenten für Solana. Doch nun legt Solaxy nach und präsentiert sich als erste Layer-2-Kryptowährung auf der Blockchain von Solana. Damit kann der Solaxy-Token voll und ganz auf die Stärken der Solana-Blockchain bauen und gleicht zusätzlich Nachteile aus. Folgende Dinge gehören damit der Vergangenheit an: Netzwerküberlastung, fehlgeschlagene Transaktionen und Beschränkungen in Skalierbarkeit. Doch das ist nicht lange nicht alles, was Solaxy zu bieten hat.

Den Käufern des Solaxy-Tokens wird die Möglichkeit geboten, unmittelbar in ein Staking-Programm zu investieren, welches derzeit 83 Prozent Rendite pro Jahr einbringt. Es gibt kaum ein Staking-Programm, welches derzeit am Kryptomarkt eine noch höhere Rendite für sich verzeichnen kann. Darüber hinaus erinnert die Meme-Figur stark an PEPE, wodurch auf eine breite und starke Community zurückgegriffen werden kann. Das Beste daran ist allerdings, dass der Meme-Coin noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist, was das Potenzial nochmals deutlich vergrößert. Derzeit ist der Solaxy-Token ausschließlich über die Projektwebsite erhältlich, noch zu einem Preis von 0,001758 US-Dollar. Es ist allerdings Eile geboten, denn bereits in knapp über einem Tag wird der Vorverkauf sein Ende finden.

Jetzt in den Meme-Coin Solaxy investieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.