Shaquille O'Neal in Sammelklage gegen FTX genannt - NBA-Legende wehrt sich gegen die Vorwürfe

• O’Neal in Sammelklage erwähnt• NBA-Star zunächst skeptisch gegenüber Krypto• O’Neal beteuert Unwissen

Die NBA-Legende Shaquille O’Neal, kurz Shaq, spielte im Juni 2022 in einem FTX-Werbespot mit. Nun wurde er als einer von mehreren Prominenten in einer Sammelklage genannt, die gegen FTX, Ex-CEO Sam Bankman-Fried und einige Unterstützer eingereicht wurde. In der Beschwerde, eingereicht von Investor Edwin Garrison, wird behauptet, dass Prominente wie O‘Neal, sein NBA-Kollege Stephen Curry oder Model Gisele Bündchen genutzt wurden, um Investoren für ein Ponzi-System zu gewinnen. O’Neal wehrt sich nun gegen die Vorwürfe.

Prominente als Werbemittel

FTX ist aufgrund seiner einfachen Bedienung zu einer der weltweit größten digitalen Kryptobörsen geworden. Für Anleger wurde der Einstieg in die Kryptobranche durch FTX sehr erleichtert. Zu Spitzenwerten brachte es FTX unter anderem durch den Erwerb von Namensrechten von Sportstadien oder eine Reihe prominenter Unterstützer. O’Neal, der noch zuvor seine Skepsis gegenüber Krypto ausdrückte und zugab, sich auf dem Gebiet nicht auszukennen, entschied sich dieses Jahr, zum Krypto-Unterstützer zu werden, mit dem Ziel "Krypto für alle zugänglich zu machen", wie es in der Anzeige heißt:

Der Werbespot wurde am 2. Juni 2022 veröffentlicht, etwa fünf Monate bevor der Untergang der Kryptobörse begann.

O’Neal beteuert Nicht-Beteiligung

"Ich war nur ein bezahlter Sprecher", sagte O’Neal gegenüber CNBC. Weiter betonte er, dass die Leute wissen, dass er ein ehrlicher Mensch sei, der es zugeben würde, wenn er stark involviert gewesen wäre. Auf die Frage, ob O’Neal ein Krypto-Optimist sei, antwortete er mit "Nein". Im Jahr 2021 sagte er noch, dass er insbesondere bei Angeboten aus dem Kryptosektor sehr vorsichtig sei. Nur die Freundschaft zu seinem NBA-Kollegen Stephen Curry habe ihn überzeugt, in dem FTX-Werbespot mitzuspielen. Wie viel O’Neal für den Werbespot von FTX erhalten hat, ist unklar.

Redaktion finanzen.at