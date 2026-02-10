|
10.02.2026 13:45:00
Should You Buy Bitcoin While It's Under $100,000?
Yes, the price of Bitcoin (CRYPTO: BTC) is crashing. It's now down to $70,000. But check again in a few minutes, because it might have dropped even lower.So it's completely understandable why some investors are panicking right now. The one asset that was supposed to turn them into paper millionaires is collapsing in value, and they are racing for the exits. But that would be a mistake. As long as Bitcoin is trading for less than $100,000, it's a screaming buy.Long-time crypto investors understand that Bitcoin has always been a cyclical asset following a four-year cycle of boom and bust. The numbers don't lie. Every four years, just like clockwork, the price of Bitcoin has collapsed. Bitcoin sank by 58% in 2014, 74% in 2018, and 64% in 2022.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1869
|
-0,0009
|
|
-0,07
|Japanischer Yen
|
181,2835
|
-0,5565
|
|
-0,31
|Britische Pfund
|
0,8715
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,9131
|
-0,0030
|
|
-0,32
|Hongkong-Dollar
|
9,2789
|
-0,0032
|
|
-0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: Dow Jones zum Handelsende etwas tiefer -- ATX geht deutlich fester in den Feierabend -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch weit im Plus. Der deutsche Leitindex gab nach. Die Wall Street schloss mit einem leichten Minus. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.