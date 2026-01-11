11.01.2026 12:00:00

Should You Forget Bitcoin and Buy Dogecoin Instead?

During the past decade, Bitcoin's (CRYPTO: BTC) price is up an awe-inspiring 20,260% (as of Jan. 8). This crushes the stock market's performance. However, it hasn't always been a smooth. In 2025, the top digital asset lost 6% of its value, adding fuel to the fire for the critics who believe Bitcoin's best days are in the past. Maybe it's time to look at other opportunities. Should you forget about the world's dominant cryptocurrency and buy Dogecoin, a popular meme coin, instead?
Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

