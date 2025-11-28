|
28.11.2025 14:17:00
Should You Forget Bitcoin and Buy XRP Instead?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) and XRP (CRYPTO: XRP) have posted fairly parallel price charts in 2025. The time-honored "digital gold" is worth $1.74 trillion on the afternoon of Nov. 25, while the cross-border payments coin stops at $132 billion. But both cryptocurrencies are currently within 10% of the year's starting price, while the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) rose by 16%.However, they're going in different directions -- XRP is up by 6% in 2025, while Bitcoin fell 7%. Should you forget about Bitcoin in this market and focus your crypto investments on XRP instead?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
