So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,21 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 61.923,67 US-Dollar wert, nach 61.180,94 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,26 Prozent auf 447,30 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 448,45 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.974,47 US-Dollar am Vortag auf 3.000,41 US-Dollar nach oben (0,87 Prozent).

Zudem gibt Litecoin nach. Um -0,16 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 81,48 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 81,61 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -0,61 Prozent auf 0,5144 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,5176 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,4541 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4533 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 0,70 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 132,61 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 131,69 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2177 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,2222 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0065 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0051 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1075 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1071 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0375 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0375 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 1,28 Prozent auf 29,82 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 29,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 15,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 15,25 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at