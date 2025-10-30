Bitcoin Cash - Japanischer Yen

Krypto-Marktbericht 30.10.2025 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

Kryptokurse am Nachmittag

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um -1,81 Prozent auf 108.039,37 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 110.031,47 US-Dollar gestanden hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 60,2 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (98,56 US-Dollar) geht es um -6,19 Prozent auf 92,46 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.786,31 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.899,32 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,90 Prozent.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -3,56 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:11 auf 537,46 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 557,32 US-Dollar wert war.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um -3,49 Prozent auf 2,464 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,553 US-Dollar.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -6,43 Prozent auf 43,44 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 46,42 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -4,49 Prozent auf 321,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 336,77 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt NEO um -5,62 Prozent auf 4,853 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 5,142 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach unten. IOTA verliert -5,25 Prozent auf 0,1348 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1422 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -5,35 Prozent auf 0,6058 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,6401 US-Dollar wert.

Zudem gibt Stellar am Donnerstagnachmittag nach. Um -5,55 Prozent auf 0,2983 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,3158 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:07 werden 0,0013 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:09 werden 0,0053 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

