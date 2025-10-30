|Krypto-Marktbericht
30.10.2025 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um -1,81 Prozent auf 108.039,37 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 110.031,47 US-Dollar gestanden hatte.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 60,2 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (98,56 US-Dollar) geht es um -6,19 Prozent auf 92,46 US-Dollar nach unten.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.786,31 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.899,32 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,90 Prozent.
Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -3,56 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:11 auf 537,46 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 557,32 US-Dollar wert war.
Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um -3,49 Prozent auf 2,464 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,553 US-Dollar.
Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -6,43 Prozent auf 43,44 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 46,42 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -4,49 Prozent auf 321,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 336,77 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt NEO um -5,62 Prozent auf 4,853 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 5,142 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach unten. IOTA verliert -5,25 Prozent auf 0,1348 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1422 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -5,35 Prozent auf 0,6058 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,6401 US-Dollar wert.
Zudem gibt Stellar am Donnerstagnachmittag nach. Um -5,55 Prozent auf 0,2983 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,3158 US-Dollar.
Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:07 werden 0,0013 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:09 werden 0,0053 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1536
|
-0,0032
|
|
-0,28
|Japanischer Yen
|
177,662
|
-0,6180
|
|
-0,35
|Britische Pfund
|
0,8772
|
-0,0023
|
|
-0,26
|Schweizer Franken
|
0,9285
|
0,0012
|
|
0,12
|Hongkong-Dollar
|
8,9646
|
-0,0231
|
|
-0,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.