So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagvormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,24 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 61.418,64 US-Dollar wert, nach 61.565,21 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,56 Prozent auf 394,59 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 388,55 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 3.443,22 US-Dollar am Vortag auf 3.436,05 US-Dollar nach unten (-0,21 Prozent).

Zudem gibt Litecoin nach. Um -0,06 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:41 auf 73,03 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 73,08 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 0,4752 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,4746 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3859 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3906 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 0,97 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 167,40 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 165,78 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1784 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1767 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Freitagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0042 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0043 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0914 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,0918 US-Dollar.

Derweil notiert der NEM-Kurs bei 0,0149 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,0150 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,14 Prozent.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,10 Prozent auf 24,63 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 24,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -0,53 Prozent auf 11,54 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 11,60 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net