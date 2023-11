So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln.

Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,62 Prozent höher bei 36.553,20 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 35.969,25 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 219,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (217,77 US-Dollar).

Zudem legt Ethereum zu. Um 4,07 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 2.022,32 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.943,21 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 1,68 Prozent auf 67,77 US-Dollar, nach 66,65 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 2,23 Prozent auf 0,5954 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,5824 US-Dollar wert.

Daneben steigt Cardano um 2,74 Prozent auf 0,3698 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3600 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 2,45 Prozent stärker bei 163,62 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 159,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Mittwochmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1725 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1681 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0033 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0032 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,91 Prozent auf 0,1165 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1143 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0344 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 0,49 Prozent auf 28,41 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 28,27 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergauf. NEO steigt 3,09 Prozent auf 10,49 US-Dollar, nach 10,18 US-Dollar am Vortag.

