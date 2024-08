So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 59.274,99 US-Dollar und damit -2,18 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 60.595,35 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 342,55 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (352,00 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -2,00 Prozent auf 2.649,07 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.703,21 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,61 Prozent auf 63,79 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 63,40 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -0,42 Prozent auf 0,5739 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 0,5764 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3362 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3401 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (147,62 US-Dollar) geht es um 1,43 Prozent auf 149,74 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1363 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1357 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0036 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0037 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,0976 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0993 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0208 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0213 US-Dollar.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach oben. Dash gewinnt 0,26 Prozent auf 25,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 25,42 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -0,14 Prozent auf 9,789 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 9,803 US-Dollar wert.

