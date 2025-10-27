|
27.10.2025 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagvormittag
Am Montagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:40 kletterte Bitcoin um 0,72 Prozent auf 115.315,51 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (115.315,51 US-Dollar).
Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 6,0 Prozent auf 15,78 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -0,54 Prozent auf 99,48 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 100,02 US-Dollar.
Daneben steigt Ethereum um 0,30 Prozent auf 4.175,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 4.163,03 US-Dollar.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 559,34 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (558,35 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,18 Prozent.
Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt -0,62 Prozent auf 2,629 US-Dollar, nach 2,646 US-Dollar am Vortag.
Nach 49,74 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Montagvormittag um 2,15 Prozent auf 50,81 US-Dollar gestiegen.
Daneben steigt Monero um 0,07 Prozent auf 348,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 348,05 US-Dollar.
Zudem gibt NEO am Montagvormittag nach. Um -0,83 Prozent auf 5,314 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 5,358 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Montagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1502 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1507 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6818 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,6809 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3284 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3309 US-Dollar.
Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0013 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0013 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0063 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0064 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1622
|
-0,0030
|
|
-0,25
|Japanischer Yen
|
177,19
|
-0,1000
|
|
-0,06
|Britische Pfund
|
0,8803
|
0,0024
|
|
0,27
|Schweizer Franken
|
0,9266
|
0,0022
|
|
0,24
|Hongkong-Dollar
|
9,0306
|
-0,0224
|
|
-0,25