Krypto-Marktbericht 08.12.2025 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Montagnachmittag um 0,23 Prozent auf 89.988,56 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 90.192,34 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,1 Prozent aufweist und bei 12,19 EUR notiert.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Litecoin-Kurs um 2,42 Prozent auf 83,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 81,35 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 1,67 Prozent auf 3.103,59 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.052,66 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:09 gibt Bitcoin Cash um 1,58 Prozent auf 588,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 597,54 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,041 US-Dollar) geht es um 1,56 Prozent auf 2,072 US-Dollar nach oben.

Daneben steigt Monero um 2,91 Prozent auf 373,43 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 362,88 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,4167 US-Dollar) geht es um 4,36 Prozent auf 0,4348 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2366 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,2423 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 1,11 Prozent auf 0,2837 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,2869 US-Dollar wert.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,18 Prozent auf 894,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 892,78 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1425 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:06 steigt der Solana-Kurs um 2,69 Prozent auf 135,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 131,64 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Avalanche um 1,16 Prozent auf 13,57 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 13,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:09 steigt der Chainlink-Kurs um 0,80 Prozent auf 13,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,62 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 2,01 Prozent auf 1,609 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,577 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Große Bitcoin-Investoren greifen zu - Wale erhöhen ihre Bestände deutlich
ARK Invest greift zu - Cathie Wood setzt trotz Korrektur auf mehr Krypto
Bitcoin im Sinkflug: Kurs verliert deutlich und rutscht zeitweise unter 84.000-Dollar-Marke
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,163
-0,0014
-0,12
Japanischer Yen
181,18
0,4400
0,24
Britische Pfund
0,8732
-0,0005
-0,05
Schweizer Franken
0,9391
0,0021
0,23
Hongkong-Dollar
9,0481
-0,0154
-0,17
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:52 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
17:47 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen