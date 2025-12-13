Krypto-Marktbericht 13.12.2025 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Bitcoin gab um 17:10 um 0,14 Prozent auf 90.186,54 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 90.317,15 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 28,7 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 17:10 ab. Es geht 0,04 Prozent auf 81,92 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 81,95 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.111,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.085,74 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,85 Prozent.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 579,37 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (580,92 US-Dollar).

Daneben wertet Ripple um 17:10 auf. Es geht 1,07 Prozent auf 2,032 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,010 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (405,80 US-Dollar) geht es um 2,56 Prozent auf 416,20 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,4137 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4092 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2402 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2738 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,2723 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 2,34 Prozent auf 902,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 882,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1398 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1370 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,84 Prozent auf 133,60 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 132,48 US-Dollar.

Daneben wertet Avalanche um 17:10 auf. Es geht 2,18 Prozent auf 13,40 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,12 US-Dollar stand.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,66 US-Dollar am Vortag auf 13,84 US-Dollar nach oben (1,36 Prozent).

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 3,09 Prozent auf 1,610 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,561 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
