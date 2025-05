So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Kryptokurse am Sonntagnachmittag

Um 17:11 ist Bitcoin 105.202,42 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 1,96 Prozent höher als am Vortag (105.202,42 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 14,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage 51,8 Prozent.

Nach 391,90 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagnachmittag um 2,78 Prozent auf 402,81 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 3,44 Prozent auf 2.558,43 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.473,38 US-Dollar.

Währenddessen wird Litecoin bei 99,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (96,32 US-Dollar).

Zudem gewinnt Ripple am Sonntagnachmittag hinzu. Um 2,89 Prozent auf 2,421 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 2,353 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Cardano-Kurs 3,47 Prozent stärker bei 0,7677 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,7420 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 1,88 Prozent auf 342,68 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 336,36 US-Dollar.

Währenddessen wird IOTA bei 0,2294 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2147 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0067 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0072 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2862 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,2946 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0186 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Dash-Kurs um 3,98 Prozent auf 23,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 22,88 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich NEO im Plus. Im Vergleich zum Vortag (6,442 US-Dollar) geht es um 4,21 Prozent auf 6,714 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.