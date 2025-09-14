So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um -0,10 Prozent auf 115.833,76 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 115.955,30 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 77,9 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,80 Prozent auf 117,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 119,28 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 4.663,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.666,79 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 592,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (598,44 US-Dollar).

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 3,122 US-Dollar am Vortag auf 3,089 US-Dollar nach unten (-1,06 Prozent).

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 25,36 US-Dollar am Vortag auf 24,86 US-Dollar nach unten (-1,97 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,01 Prozent auf 288,91 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 286,02 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -0,76 Prozent auf 6,873 US-Dollar, nach 6,926 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Sonntagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1993 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2022 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -1,33 Prozent auf 0,9172 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,9296 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,4052 US-Dollar) geht es um -1,86 Prozent auf 0,3977 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0062 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

