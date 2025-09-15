|Warten auf Fed
|
15.09.2025 21:00:09
So bewegen sich Euro und Dollar am Montag
Zunächst steht in den USA am Dienstag der US-Einzelhandelsumsatz im Fokus. Am Mittwoch richten sich dann alle Augen auf die US-Zinsentscheidung. Es gilt als sicher, dass die Fed ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.
Die Abstufung der Bonität Frankreichs am Wochenende bewegte den Euro zum Wochenauftakt nicht nennenswert. Mitten in der Haushaltskrise in Frankreich hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit des Landes gesenkt. Damit erschwert sie der strauchelnden Regierung in Paris die Finanzierung ihrer Staatsschulden. Die Bonität der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone wurde von "AA-" auf "A+" gesenkt. Viele Anleger hatten mit der Entscheidung gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1772
|
0,0040
|
|
0,34
|Japanischer Yen
|
173,406
|
0,1960
|
|
0,11
|Britische Pfund
|
0,8651
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,9346
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,1567
|
0,0293
|
|
0,32
