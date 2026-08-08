So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 17:11 0,28 Prozent auf 65.057,04 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 64.875,32 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,22 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -10,8 Prozent.

Nach 45,58 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 0,43 Prozent auf 45,78 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 0,42 Prozent auf 1.921,59 US-Dollar, nach 1.913,56 US-Dollar am Vortag.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 1,46 Prozent auf 217,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 214,79 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 2,15 Prozent stärker bei 1,043 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,021 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,54 Prozent auf 383,25 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 377,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2009 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2001 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Stellar bei 0,1662 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1613 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3286 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3274 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,12 Prozent auf 604,74 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 592,19 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0712 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0696 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 3,75 Prozent auf 76,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,65 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 1,92 Prozent auf 6,549 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,426 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,26 Prozent auf 8,363 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,178 US-Dollar wert.

Nach 0,6718 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Samstagnachmittag um 4,28 Prozent auf 0,7006 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.at

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