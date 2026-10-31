So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um 0,01 Prozent auf 77.168,63 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 77.174,88 US-Dollar gestanden hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 11,4 Prozent.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 55,87 US-Dollar am Vortag auf 54,60 US-Dollar nach unten (2,28 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ethereum-Kurs um 0,19 Prozent auf 2.236,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.241,17 US-Dollar an der Tafel.

Nach 292,84 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagvormittag um 1,73 Prozent auf 287,76 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 0,91 Prozent auf 1,243 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,254 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 589,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 587,38 US-Dollar wert.

Zudem gibt Cardano nach. Um 1,45 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,1923 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,1951 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1705 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1687 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Tron um 09:41 ab. Es geht 2,95 Prozent auf 0,3191 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,3288 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 0,68 Prozent auf 698,79 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 703,59 US-Dollar wert.

Daneben fällt Dogecoin um 1,37 Prozent auf 0,0748 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,0759 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 95,16 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (96,18 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,06 Prozent.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 1,45 Prozent schwächer bei 8,418 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,542 US-Dollar.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,43 US-Dollar am Vortag auf 11,32 US-Dollar nach unten (0,93 Prozent).

Daneben fällt Sui um 1,47 Prozent auf 0,8931 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9064 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.