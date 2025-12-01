So hätte sich ein Bitcoin Cash-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Anleger mit einer frühen Bitcoin Cash-Investition verdienen können.

Bitcoin Cash notierte am 30.11.2022 bei 113,42 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 88,16 Bitcoin Cash im Depot. Da sich der BCH-USD-Kurs gestern auf 542,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47 785,06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 377,85 Prozent zugenommen.

Bei 268,84 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 624,46 USD.

Redaktion finanzen.net