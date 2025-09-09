|ADA-Investition im Blick
|
09.09.2025 19:43:13
So hätte sich ein Investment in Cardano von vor 3 Jahren ausgezahlt
Am 08.09.2022 lag der Kurs von Cardano bei 0,4796 USD. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 100 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 208,50 Cardano. Die Anlage hätte nun einen Wert von 180,18 USD, da Cardano am 08.09.2025 0,8642 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,18 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3232 USD und wurde am 25.10.2024 erreicht. Bei 1,232 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1714
|
-0,0046
|
|
-0,39
|Japanischer Yen
|
172,61
|
-0,8600
|
|
-0,50
|Britische Pfund
|
0,8659
|
-0,0023
|
|
-0,26
|Schweizer Franken
|
0,9336
|
0,0006
|
|
0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,1228
|
-0,0415
|
|
-0,45
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRegierung in Frankreich gescheitert: ATX schließt leicht im Plus -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen am Dienstag vorsichtig zu. Der DAX gab derweil nach. Die US-Börsen tendieren unterschiedlich. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.