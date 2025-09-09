So hätte sich ein Investment in Cardano von vor 3 Jahren ausgezahlt

Am 08.09.2022 lag der Kurs von Cardano bei 0,4796 USD. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 100 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 208,50 Cardano. Die Anlage hätte nun einen Wert von 180,18 USD, da Cardano am 08.09.2025 0,8642 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,18 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3232 USD und wurde am 25.10.2024 erreicht. Bei 1,232 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net