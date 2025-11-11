|Profitables XRP-Investment?
|
11.11.2025 11:03:14
So hätte sich ein Ripple-Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt
Am 10.11.2020 kostete Ripple 0,2541 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in XRP investierten, hätten nun 393,55 Ripple im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 994,79 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.11.2025 auf 2,528 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 894,79 Prozent angewachsen.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ripple am 13.11.2024 bei 0,6907 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ripple am 21.07.2025 bei 3,557 USD..
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1598
|
0,0038
|
|
0,33
|Japanischer Yen
|
178,605
|
0,5250
|
|
0,29
|Britische Pfund
|
0,8802
|
0,0028
|
|
0,32
|Schweizer Franken
|
0,9276
|
-0,0029
|
|
-0,31
|Hongkong-Dollar
|
9,013
|
0,0276
|
|
0,31
