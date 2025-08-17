SUI-Investment im Blick 17.08.2025 11:03:14

So hätte sich ein Sui-Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt

Bei einer frühen Investition in Sui hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 16.08.2024 wurde Sui bei 0,8131 USD gehandelt. Bei einer SUI-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122,99 Sui. Die gehaltenen Sui wären am 16.08.2025 bei einem SUI-USD-Kurs von 3,777 USD 464,49 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 364,49 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SUI am 01.09.2024 bei 0,7637 USD. Bei 5,296 USD erreichte der Coin am 04.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

