So hätte sich eine Bitcoin-Investition von vor 10 Jahren ausgezahlt

Bitcoin wurde am 14.12.2015 bei 441,91 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0,2263 Bitcoin im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 968,74 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.12.2025 auf 88 243,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19 868,74 Prozent erhöht.

Am 08.04.2025 fiel BTC auf ein 52-Wochen-Tief bei 76 295,96 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net