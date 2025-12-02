So lohnend wäre ein Einstieg in Cardano von vor 3 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Cardano Investoren gebracht.

Am 01.12.2022 kostete Cardano 0,3144 USD. Bei einer ADA-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 318,07 Cardano. Die gehaltenen Coins wären am 01.12.2025 bei einem ADA-USD-Kurs von 0,3862 USD 122,82 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,82 Prozent zugenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.12.2025 bei 0,3862 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 1,232 USD.

Redaktion finanzen.net