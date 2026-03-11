So lohnend wäre ein Einstieg in Dogecoin von vor 10 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Dogecoin verdienen können.

Am 10.03.2016 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,001134 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in DOGE investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8 822 076,36 Dogecoin. Da sich der Wert von Dogecoin am 10.03.2026 auf 0,094530 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 833 952,73 USD wert. Mit einer Performance von +8 239,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

