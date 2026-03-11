|Wertentwicklung im Fokus
|
11.03.2026 19:43:13
So lohnend wäre ein Einstieg in Dogecoin von vor 10 Jahren gewesen
Am 10.03.2016 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,001134 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in DOGE investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8 822 076,36 Dogecoin. Da sich der Wert von Dogecoin am 10.03.2026 auf 0,094530 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 833 952,73 USD wert. Mit einer Performance von +8 239,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CKA / shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1572
|
-0,0034
|
|
-0,29
|Japanischer Yen
|
183,89
|
0,3300
|
|
0,18
|Britische Pfund
|
0,8628
|
-0,0026
|
|
-0,30
|Schweizer Franken
|
0,9023
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Hongkong-Dollar
|
9,0549
|
-0,0238
|
|
-0,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.