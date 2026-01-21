So lohnend wäre ein Einstieg in Tron von vor 3 Jahren gewesen

Bei einem frühen Engagement in Tron hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Tron war am 20.01.2023 0,062830 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in TRX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 159 160,63 Tron. Die gehaltenen Coins wären gestern 47 262,28 USD wert gewesen, da sich der TRX-USD-Kurs auf 0,2969 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 372,62 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tron am 16.03.2025 bei 0,2122 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net