So lohnend wäre ein Investment in Monero von vor 1 Jahr gewesen

Wer vor Jahren in Monero investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Monero kostete gestern vor 1 Jahr 148,50 USD. Bei einer Investition von 100 USD in XMR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,6734 Monero. Die Anlage hätte nun einen Wert von 209,41 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.10.2025 auf 310,98 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 109,41 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 15.11.2024 bei 141,77 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.05.2025 bei 417,53 USD.

Redaktion finanzen.net