So lohnend wäre ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren gewesen

Bei einem frühen Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 13.12.2020 bei 0,018145 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in POL investiert, befänden sich nun 551 123,00 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 66 732,78 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 13.12.2025 0,1211 USD wert war. Aus 10 000 USD wurden somit 66 732,78 USD, was einer positiven Performance von 567,33 Prozent entspricht.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.12.2025 bei 0,1176 USD. Am 15.12.2024 erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,6179 USD.

Redaktion finanzen.net